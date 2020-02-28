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بين الناس

انقطاع مياه الشرب فى بعض المناطق بالقاهرة للإصلاحات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بإحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.

و يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع ).

وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 29 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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