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رياضة

فريق أهلي ٢٠٠٥ يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة اليوم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الجمعة مع مضيفه الزهور، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة ٢٠ من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ مباراته أمام الزهور وهو يسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات المتتالية من أجل الاستمرار في صدارة الترتيب، حيث يمتلك ٥١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٧ مباراة على التوالي، بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٨٤ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.

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