عبد الله فاروق: سنواصل العمل بقوة لتتويج ناشئي الأهلي ببطولة الجمهورية

أبدى عبد الله فاروق، المدرب العام لفريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٤، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام إنبي بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداء رائعًا واستحقوا حصد الثلاث نقاط.





قال فاروق إن الجهاز الفني أعد اللاعبين بشكل قوي قبل المباراة وطالبهم بالتركيز وعمل حساب جيد لفريق إنبي، وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الأهلي ٦ – ١ لأن كل لقاء وله ظروفه وحساباته.





وأكد عبد الله فاروق أن فريق ٢٠٠٤ بالأهلي يضم مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين، مشيدًا بأدائهم الرجولي وتحملهم للمسئولية، وأشار إلى أن الفريق بالكامل سيواصل السعي بقوة نحو تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة من أجل حصد لقب البطولة.



