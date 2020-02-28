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أخبار العالم

لبنان يتوقف عن استقبال القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
قرر لبنان وقف النقل الجوي والبري والبحري لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس "كورونا" المستجد، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.

وجاء القرار، الذي أصدره وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، بناء على توصية من وزير الصحة حمد حسن، في ضوء قرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي فيروس "كورونا".

وتضمن القرار أن يتم التعديل بإضافة دول أخرى حينما تقتضي الضرورة، وذلك في ضوء ما تحدده لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وعممت إدارة الطيران المدني اللبناني القرار على جميع شركات الطيران العاملة في لبنان بوجوب التطبيق، ووقف رحلاتها من الدول الأربع المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) باستثناء الرحلات التي تقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت - خلال الأيام القليلة الماضية - عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل الأراضي اللبنانية، جميعهم كانوا في إيران، مشيرة إلى أنه جرى وضعهم في وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي المعتمد مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بالفيروس.
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