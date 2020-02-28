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أخبار العالم

لا حلول وسط مع الإرهابيين.. لافروف: تركيا لم تبلغنا بتواجد قواتها في إدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:33 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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شيماء مصطفى
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد مقتل جنود أتراك في سوريا.

وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أن بوتين بحث مع أردوغان اليوم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأشار إلى أن تركيا لم تبلغنا بوجود قواتها في إدلب، مؤكدًا أنه لا حلول وسط مع الإرهابيين في سوريا

وأوضح أن من حق الجيش السوري أن يقضي على الإرهابيين، ولا يمكن منعه من محاربة الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، اليوم الجمعة، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراكًا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بلدة بليون في إدلب، مضيفة أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.

وتابعت الوزارة أنه فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك، اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار من قبل القوات السورية بشكل كامل، وتأمين إجلاء القتلى والجرحى الأتراك إلى أراضي بلادهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي مهام في المنطقة التي تعرض فيها العسكريون الأتراك للقصف.

وذكر البيان أن الحادث وقع أثناء محاولة تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي تنفيذ عملية هجومية على محاور كثيرة ضد مواقع للجيش السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد أمس الخميس.
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