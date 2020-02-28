لا حلول وسط مع الإرهابيين.. لافروف: تركيا لم تبلغنا بتواجد قواتها في إدلب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد مقتل جنود أتراك في سوريا.





وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أن بوتين بحث مع أردوغان اليوم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب.





وأشار إلى أن تركيا لم تبلغنا بوجود قواتها في إدلب، مؤكدًا أنه لا حلول وسط مع الإرهابيين في سوريا





وأوضح أن من حق الجيش السوري أن يقضي على الإرهابيين، ولا يمكن منعه من محاربة الإرهاب.



