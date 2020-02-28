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في ثالث محطاته بالمحافظات.. رئيس هيئة الاستثمار يبحث مواجهة تحديات مستثمري الدقهلية: منح تسهيلات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.. والإعلان عن 197 فرصة على مساحة 108 أفدنة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:00 م
المنطقة الاستثمارية
المنطقة الاستثمارية بميت غمر
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محمود مطاوع
رئيس هيئة الاستثمار:
  • سنتواصل مع كل الجهات لتسوية الأمور العالقة بالمحافظات
  • دراسة إمكانية منح تسهيلات للمستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر تشجيعًا لصغار المستثمرين
  • محافظ الدقهلية: التواصل مع كافة الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين 

أجرى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة إلى محافظة الدقهلية في ثالث زياراته ضمن برنامج بحث تحديات المستثمرين بمختلف محافظات مصر، على رأس وفد من قيادات الهيئة.

 وخلال الزيارة تم عقد اجتماع جمع بين المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، تم خلاله بحث سبل حل التحديات التي تواجه المشروعات المقامة بالمحافظة وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية المسؤولة عن ملف الاستثمار والمستثمرين.

واستهل "عبدالوهاب" اللقاء، قائلًا: "لدينا توجه حقيقي وجاد لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات"، موضحًا أنه "يتم إصدار قرارات بشأن تحديات المستثمرين وإيجاد حلول لها وهو ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمري المنيا والقليوبية". 

وخلال اللقاء استعرض عدد من مستثمري المحافظة التحديات التي تواجه مشروعاتهم في القطاعات المختلفة، وقد أسفرت مناقشاتهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحافظ الدقهلية عن عدد من النقاط الإيجابية منها تأكيد رئيس هيئة الاستثمار على التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التي لا تزال هناك بينها وبين مستثمري المحافظة أمور عالقة تمهيدًا لتسويتها.

وردًا على طلبات بعض المستثمرين للحصول على أراض جديدة بجمصة للتوسع في مشروعاتهم، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن طرح الـ ١٠٨ أفدنة في جمصة خلال الفترة المقبلة سيسهم في تلبية رغبات بعض المستثمرين في التوسع في أنشطتهم.

 وفيما يتعلق برغبة بعض المستثمرين في تيسير تحصيل بعض الرسوم منهم بدلًا من السفر إلى القاهرة، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة آلية لتحصيل الرسوم في المحافظة تيسيرًا على بعض المستثمرين ونزولًا على رغبتهم، كما تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالمحافظة مثل مشروعات تدوير المخلفات، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وتصنيع إطارات السيارات. 

وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالمحافظة بالنظر في القيمة الإيجارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، أكد المستشار محمد عبد الوهاب والدكتور أيمن مختار أنه جار العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف التحديات لإيجاد حلول لها، وأنه يتم عقد لقاءات دورية بالمحافظة للاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم.

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