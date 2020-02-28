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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة تستجيب لحالة مرضية حرجة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كلفت المكتب الإعلامي، بالتواصل مع زوج السيدة ابتسام والتي نشرت استغاثته عبر موقع صدى اليلد ويناشد وزارة الصحة بإجراء جراحة لزوجته لإزالة شرائح ومسامير من قدمها، طالبا العلاج علي نفقة الدولة لعدم قدرته.

وأوضح مجاهد أن المكتب الإعلامي بالتنسيق مع الدكتور حازم الفيل مدير مستشفى معهد ناصر، يستقبل ابتسام بعد غد الأحد صباحا بناء علي الموعد الذي حدده الزوج  ومناظرة حالتها وعمل اللازم طبيا على نفقة الدولة .

وأكد مجاهد،أن وزيرة الصحة تشدد على سرعة الرد والاستجابة لاستغاثات المواطنين ومتابعتها وتقديم تقرير يومي لها .
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