شاهد.. #بنت_الجيران يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #بنت_الجيران موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة تويتر حيث نشر رواد تويتر عدة فيديوهات راقصة على أغنية بنت الجيران.





وجاءت التغريدات كالتالي:





"وطول عمرنا بنعاكس بنت الجيران"





"انا معاك ان بنت الجيران حلوه بس الاستاذ هاني شاكر مستحيل يرجع ف رايه"





"العيب كله ع بنت الجيران اللي خلت الناس تمسك في بعض كده"





"بنت الجيران مش مزعلانه فاي حاجه دي مزعله هاني شاكر.. وبالنسبه لي بأم بأم احنا لحد دلوقتي بندور على الولاعه لمحمد رمضان"



