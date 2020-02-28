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فن

شاهد.. #بنت_الجيران يتصدر تويتر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
تصدر هاشتاج #بنت_الجيران موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة تويتر حيث نشر رواد تويتر عدة فيديوهات راقصة على أغنية بنت الجيران.

وجاءت التغريدات كالتالي:

"وطول عمرنا بنعاكس بنت الجيران"

"انا معاك ان بنت الجيران حلوه بس الاستاذ هاني شاكر مستحيل يرجع ف رايه"

"العيب كله ع بنت الجيران اللي خلت الناس تمسك في بعض كده"

"بنت الجيران مش مزعلانه فاي حاجه دي مزعله هاني شاكر.. وبالنسبه لي بأم بأم احنا لحد دلوقتي بندور على الولاعه لمحمد رمضان"

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.
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