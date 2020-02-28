AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قالى سيبيه عندك.. نسرين طافش تكشف سر احتفاظها بجاكيت خالد صالح .. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:41 م
خالد صالح ونسرين
خالد صالح ونسرين طافش
Advertisements
شيرين عادل
قالت الفنانة السورية نسرين طافش إن الفنان الراحل خالد صالح إنسان عظيم وطاقة جبارة ولن يتكرر وحتى الحديث معه كان يشبه قراءة الكتب والموسوعات. 

وكشفت، نسرين طافش  خلال استضافتها أمس الخميس ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة اف ام عن احتفاظها بالمعطف الخاص " جاكيت " الفنان الراحل خالد صالح وذلك عند تصوير أحد المشاهد الدرامية التى جمعت بينهما لتنسى الأخيرة اعادة المعطف وتسافر الأخيرة  إلى دبى وتعتذر عن ذلك ليكون جواب خالد صالح " سيبيه عندك "  والذى استقبلت رده بفرحة عامرة وكأنه نوع من الهدية التذكارية ولا تزال تحتفظ به حتى الآن. 

ولفتت  الفنانة السورية إلى إنها كانت تميل للاستماع لحديث خالد صالح وآرائه واصفة إياه " هو كان موسوعة مخزنة معلومات وكنت بقعد أسمعه بالساعات ".

وأشارت نسرين طافش، إلى إن الفنان الراحل خالد صالح كان له عالمه الخاص فى التمثيل ومن شاركه بالأعمال الفنية يشعر بذلك وكأنه منفصل عن الكاميرا  والمخرج وكافة المؤثرات والتركيز فقط على الإبداع الفنى. 
 

يشار إلى أن نسرين طافش شاركت في بطولة مسلسل ختم النسر مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين وتامر شلتوت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاكيت جينز وقبعة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

بجاكيت ميتالك وبنطلون أبيض.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الروب.. نسرين طافش تقضي عطلة نهاية الأسبوع

بـ جاكيت فرو .. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

صباح الابتسامة.. هكذا أطلت نسرين طافش على جمهورها

بـ آيس كاب.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. صور

ترشيحاتنا

عبد الله فاروق: سنواصل العمل بقوة لتتويج ناشئي الأهلي ببطولة الجمهورية

وزارة البترول تعلن أسعارا جديدة لـ الغاز الطبيعي بمصر.. تفاصيل

لا حلول وسط مع الإرهابيين.. لافروف: تركيا لم تبلغنا بتواجد قواتها في إدلب

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. علي جمعة يحدد آخر ساعة يستحب تلاوتها فيها

لحظة مقتل الجنود الأتراك في إدلب السورية.. شاهد

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة غدا.. تعرف عليها‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

بملابس رياضية.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا