قالى سيبيه عندك.. نسرين طافش تكشف سر احتفاظها بجاكيت خالد صالح .. فيديو

قالت الفنانة السورية نسرين طافش إن الفنان الراحل خالد صالح إنسان عظيم وطاقة جبارة ولن يتكرر وحتى الحديث معه كان يشبه قراءة الكتب والموسوعات.





وكشفت، نسرين طافش خلال استضافتها أمس الخميس ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة اف ام عن احتفاظها بالمعطف الخاص " جاكيت " الفنان الراحل خالد صالح وذلك عند تصوير أحد المشاهد الدرامية التى جمعت بينهما لتنسى الأخيرة اعادة المعطف وتسافر الأخيرة إلى دبى وتعتذر عن ذلك ليكون جواب خالد صالح " سيبيه عندك " والذى استقبلت رده بفرحة عامرة وكأنه نوع من الهدية التذكارية ولا تزال تحتفظ به حتى الآن.





ولفتت الفنانة السورية إلى إنها كانت تميل للاستماع لحديث خالد صالح وآرائه واصفة إياه " هو كان موسوعة مخزنة معلومات وكنت بقعد أسمعه بالساعات ".





وأشارت نسرين طافش، إلى إن الفنان الراحل خالد صالح كان له عالمه الخاص فى التمثيل ومن شاركه بالأعمال الفنية يشعر بذلك وكأنه منفصل عن الكاميرا والمخرج وكافة المؤثرات والتركيز فقط على الإبداع الفنى.





يشار إلى أن نسرين طافش شاركت في بطولة مسلسل ختم النسر مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين وتامر شلتوت.



