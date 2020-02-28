الفلاحين: زراعة 400 ألف فدان من الفول البلدي المدمس تكفينا ذاتيا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إننا نستهلك 600 ألف طن فول بلدي (الفول المدمس) تقريبا وينتج الفدان الواحد من 10 إلى 13 إردبا بما يعني أننا نحتاج لنحو 400 ألف فدان للاكتفاء الذاتي من الفول المدمس .

وأوضح أن مساحة زراعة الفول المدمس حاليا تقلصت إلى نحو 100 ألف فدان ونستورد أكثر من 75%من احتياجتنا من الفول بعد أن كانت مصر تكتفي ذاتيا في التسعينيات من الفول البلدي قبل ان تتعرض زراعته للانهيار نتيجة إصابة الفول والأمراض وقلة إنتاجيته قبل أن نعاود الاهتمام بزراعته لتزداد المساحة تدريجيا هذا الموسم بنحو 15 ألف فدان عن الموسم الماضي.

وأضاف ابوصدام أن سعر كيلو الفول البلدي حاليا تتراوح من 30الي 32 جنيه والمستورد يباع من12 الي 16جنيه، متوقعا انخفاض نسبي لسعر الفول البلدي المصري في منتصف شهر أبريل القادم بداية حصاد المحصول الجديد والذي لا يستمر طويلا حيث يقترب شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه نسبة استهلاك الفول البلدي كوجبة مهمة في السحور.

وأشار عبدالرحمن إلي أن مساحة زراعة الفول البلدي قد تعاود الزيادة خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية واستنباط أصناف من تقاوي الفول مقاومة للأمراض مثل أصناف نوبارية 4 ونوباريه 5 وسخا 3 لكن عزوف الفلاحين عن زراعة الفول منذ التسعينات وحتى الآن والاتجاه لسد الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد.

أولا :غياب الإرادة الزراعية الواعية، وسيطرة رجال الاعمال علي متخذي القرار للاعتماد علي الاستيراد.

ثانيا :عدم وجود دورة زراعيه ملزمه وغياب دور وزارة الزراعه الارشادي والتوعوي والتحفيزي لزيادة المساحات المزروعه

ثالثا :اعتياد المزارعين علي زراعة محصول لا يختلف عن الجار رغبة في عدم الاضرار بالجار وخوفا من الانفراد بمحصول عن الجيران فيكون محل طمع وعرضه للاصابه بالامراض

ولفت عبدالرحمن إلى ان الامراض التي تواجه الفول تنحصر في امراض المجموع الخضري والجذري مثل(التبقع البني والصدأ والبياض الزغبي والذبول واعفان الجذور )

والامراض الفيروسيه والتي تنقلها الحشرات مثل حشرة المن والتربس

فتؤدي الي امراض(التفاف الاوراق والتبرقش والذبول )

وتعتبر حشيشة الهالوك من اخطر المعوقات التي تعيق زراعته وتؤدي الي هلاك المحصول وخسائر كبيره لمزراعيه

وتابع :"لتجنب هذه الصعوبات والحد منها علي المزارع

ان يتخذ الإجراءات الوقائيه بزراعة الاصناف الموصي بها والمقاومه للامراض في الاوقات المناسبه والاهتمام بنظافة الحقل من الحشائش وان يكون التسميد البلدي من مكان مضمون خالي من تقاوي الحشائش الضاره وان يكون الرش في حالة الاصابه بالمبيدات الموصي من محلات مرخصه أو الجمعيات الزراعيه بها وبكميات مناسبه".

وأشار عبدالرحمن إلي أن الفول البلدي من اهم المحاصيل البقوليه في مصر فهو يناسب جميع المصريين اغنياء وفقراء سعرا وطعما وقيمه غذائية عاليه ويزرع في معظم انواع إلاراضي سواء طينيه أو رمليه

ويساهم بصوره كبيره في خفض اسعار اعلاف المواشي حيث ينتج منه التبن الاسمر المفيد جدا لعلف المواشي .