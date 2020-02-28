الأعلى للإعلام ناعيا الكاتب الصحفي عزت بدوي: صوت متزن حافظ على ثوابت الوطن

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير عزت بدوي رئيس مجلس ادارة دار الهلال ورئيس تحرير المصور الأسبق الذي وافته المنية، مساء أمس الخميس.





وقال المجلس في بيان له: إن الراحل كان واحدا من الكتاب أصحاب الأداء الهاديء نجح في أن يكون صوتا متزنا يحافظ على ثوابت الوطن ويقدره الجميع.





ويعد الكاتب الصحفى الكبير أحد الأعمدة المهمة في تاريخ مؤسسة دار الهلال التي رأس مجلس إدارتها إضافة إلى رئاسة تحرير مجلة المصور بعد تاريخ طويل من العطاء المهني .





وتشيع جنازة الفقيد اليوم من مسجد الرحمن عقب صلاة الجمعة ويقام العزاء غدا السبت بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.