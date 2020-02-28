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توك شو

حالتها حرجة.. نسرين طافش تكشف أسباب انهيار الدراما السورية.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:18 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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شيرين عادل

قالت نسرين طافش الفنانة السورية ، إن الدراما السورية أكثر ما ميزها كونها استطاعت الوصول لكافة بلدان الدول العربية وتركت بصمات قوية .

وأكدت نسرين طافش  ، خلال استضافتها  أمس الخميس ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية انجي علي عبر إذاعة اف ام ، إنها تعتبر نفسها بنت الدراما السورية خاصة وإن لها فضل عظيم عليها .

وكشفت نسرين طافش ،  بأن الدراما السورية فى الوقت الحالى تمر بحالة حرجة تسويقيأ وإنتاجيأ خاصة وأن الحرب السورية كان لها تأثيرها السلبى على الدراما السورية بشكل عام  .

ولفتت الفنانة السورية ، إلى إنه بمجرد حدوث أزمة فى أى بلد فإنه سرعان ما تتأثر كافة المستويات فى هذه البلاد ، لافتة إلى إنه على الرغم تضاؤل حجم الأعمال الدرامية السورية إلا إنها لازال يوجد أعمال قوية من كتاب دراما ، وشركات منتجة .

وأكدت نسرين طافش ، إنها لم تنقطع مطلقأ عن الدراما السورية منذ إندلاع الأزمة السورية وحتى الآن ، مشيرة إلى ان الأزمة الحالية فى الدراما السورية هو غياب التسويق الجيد .

يشار إلى أن نسرين طافش شاركت في بطولة مسلسل ختم النسر مع احمد صلاح حسني، ميريهان حسين وتامر شلتوت 










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