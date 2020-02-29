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فن

طوارئ وسط فريق العمل.. مخرج البيت الكبير يمنع الإجازات للانتهاء من التصوير

السبت 29/فبراير/2020 - 01:04 ص
المخرج محمد النقلي
المخرج محمد النقلي
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شيرى نبيل
منع المخرج محمد النقلي، الإجازت من أجل الأنتهاء من تصوير مسلسل " البيت الكبير " الذي يعرض حاليا وحقق نجاحا جماهيريا.

ويواصل فريق العمل التصوير بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تجمع المشاهد بين مجدي كامل وطارق صبري ودنيا المصري.

 وشهدت كواليس مسلسل "البيت الكبير"، الجزء الثالث، العديد من الأحداث، حيث تم تأجيل المسلسل عدة مرات، أولها بسبب عدم انتهاء مؤلف المسلسل أحمد صبحي، من كتابة حلقاته، بجانب ارتباط عدد من الفنانين بقضاء إجازتهم خارج مصر

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ويناقش قضايا المرأة، حول عادة مصرية قديمة وهي الأخذ بالثأر والميراث، فهما عادتان ارتبتطا منذ زمن بعيد بالحياة المصرية، كما يناقش قضية تسلط الرجال على المرأة، وهذا بطريقة منظمة بين الشخصيات المختلفة في المسلسل

وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم وأبرزهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، طارق صبري، عبير صبري، إيمان سلامة، تيسير عبد العزيز، دنيا المصري، جيهان قمري، سناء يوسف، حسناء سيف الدين، شريف باهر، خالد حجاج، إيمان مسامح، منى ممدوح وغيرهم من الممثلين، وهو من تأليف أحمد صبحي، ومساعد مخرج علي وصال، ومن إخراج محمد النقلي.
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