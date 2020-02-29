المؤتمر ينظم مسابقات ثقافية ورياضية بمحافطة سوهاج.. صور

نظم اتحاد شباب حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج، مسابقات ثقافية ورياضية حضرها وفد من الأمانة المركزية للحزب وفى مقدمتهم كمال الوحيلي مساعد رئيس الحزب واحمد خالد ممدوح الامين العام المساعد وامين تنظيم الجمهوريه للحزب ويوسف عماد رئيس اتحاد شباب الجمهورية للحزب واحمد ابو الفتوح دياب عضو االمكتب التنفبذى المركزى لاتحاد شباب الجمهوريه للحزب، كما حضرها ايسر محمد عرفه الامين العام لمحافظة سوهاج وقيادات وكوارد وأعضاء الحزب بسوهاج.





وقام اتحاد شباب حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج بالتعاون مع فريق الشباب "توب تيم" على مدار اليوم بتنظم مباريات لكرة قدم والكرة طائرة وصعود الجبل ومسابقات ثقافية وأشاد احمد خالد الامين العام المساعد وامين التنظيم بحزب المؤتمر بالشباب المشارك فى هذه المسابقات مشيرا الى ان سيتم تعميم مثل هذه الفعاليات الثقافية والرياضة بمختلف أمانات الحزب على مستوى الجمهورية.





وشهدت المسابقات تكريم مصطفى الشيبانى امين اتحاد شباب محافظة سوهاج لحزب المؤتمر، من الامانة المركزية نظرا لجهوده الناجحة فى تنظيم هذه الفعاليات.



