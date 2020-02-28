رئيس اللجنة العامة لانتخابات المهندسين: 17 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد.. فيديو

صرح المستشار عبد الله السيد نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية ورئيس اللجنة العامة لأنتخابات المهندسين بالفيوم بأنه تم فتح باب الأقتراع لأنتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة الفيوم منذ الساعة التاسة صباحا ، تحت أشراف قضائى كامل برئاسة والمستئار سعداوى مفتاح نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية والمشرف على اللجان الفرعية و 4 مستشارين للأشراف على اللجان الفرعية وهم المستشار أحمد عبد التواب رئيسا للجنة 1 والمستشار شوقى روبى رئيسا للجنة 2 والمستشار عماد عتريس رئيسا للجنة 3 والمستشار محمد مصطفى رئيسا للجنة 4.

أضاف عبد الله بأنه يشرف على الأنتخابات لجنة من النقابة الفرعية برئاسة المهندس هانى الغمرى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية السابق بمحافظة الفيوم .

وذلك لأختيار 7 مرشحين من 17 مرشح تقدموا بأوراق ترشيحهم لأنتخابات التجديد النصفى للشعب الهندسية بنقابة المهندسيبن بالفيوم .

والتى تشمل أختيار 4 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء من المرشحين ال 17 ، وسوف يغلق باب الاقتراه الساعه 7 مساء لتبدا بعدها أعمال الفرز وأعلان النتيجة .

وأكد رئيس اللجنة العامة بأن الانتخابات تشهد أقبال شديد من قبل المهندسين ، ويسودهم الحب والمودة ، من قبل جميع المرشحين ال 17 .