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حوادث

ضبط صيدلي وجامعي وبحوزتهما 13750 قرص مخدر قبل ترويجها ببولاق أبوالعلا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواق الأمنية فى ضبط صيدلى وجامعى وبحوزتهما 13750 قرص و 250 أمبول مخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين على النيابة للتحقيق .

وأثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا تمكنوا من ضبط شخصين ( صيدلى "مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا" مقيم بالشرقية – جامعى مقيم بدائرة القسم شرطة) حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وضبط بحوزة الأول ( 13750 قرص مخدر – 250 أمبول مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمان ) .

واعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، وأقر بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثانى .

وأضاف بحيازتهما للهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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