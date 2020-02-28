ضبط صيدلي وجامعي وبحوزتهما 13750 قرص مخدر قبل ترويجها ببولاق أبوالعلا

نجحت الأطواق الأمنية فى ضبط صيدلى وجامعى وبحوزتهما 13750 قرص و 250 أمبول مخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين على النيابة للتحقيق .





وأثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا تمكنوا من ضبط شخصين ( صيدلى "مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا" مقيم بالشرقية – جامعى مقيم بدائرة القسم شرطة) حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وضبط بحوزة الأول ( 13750 قرص مخدر – 250 أمبول مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمان ) .





واعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، وأقر بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثانى .





وأضاف بحيازتهما للهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



