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برلمان

بعد تأجيل 4 سنوات.. نائب المنيا يكشف تفاصيل الموافقة على مستشفى للأطفال

السبت 29/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
كشف النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، عن تفاصيل موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس، ‪ على الإقتراح المقدم منه لإنشاء مستشفي للأطفال بمركز سمالوط.

أوضح أبو طالب، في بيان له، أن سمالوط أكبر المراكز تعدادا للسكان وتتوسط المحافظة، وأن الأرض موجودة فى مكان مميز بمدينة سمالوط وانه لا يوجد مستشفي متخصصة للاطفال تابعة لوزارة الصحة فى محافظة المنيا رغم ان عدد السكان 6  مليون نسمه وان المحافظة فى أشد الحاجه إلى إنشاء مستشفي متخصصة للأطفال ورعايتهم منذ الولادة، للحد من انتشار الأمراض والتحصين من البداية وللاهتمام بالأطفال  وبصفة خاصة المبتسرين.

وأضاف النائب ان الموافقة تمت بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا والدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، وبعض المسؤلين والتنفيذيين ولفيف من أعضاء مجلس النواب.

ونوه إلى أن الاقتراح تم تقديمه فى يونيو ‪ وتم مناقشته ثم تأجيله قبل ذلك في 2016، مشيرا إلى أن مستشفى سمالوط النموذجى تم الانتهاء منها وجارى تسليمها وفرشها بالاجهزه الطيبة اللازمة، كما تم الموافقة علي انشاء جناح جديد إضافي بمستشفى القلب والصدر بمحافظة المنيا علي مساحة ٤٠٠ متر. 

وتمت الموافقة أيضا سابقا، على توفير جهاز اشعة رنين مغناطيسي بمستشفي الاورام، وكذلك الموافقة على توفير جهاز اشعه ثنائي وثلاثي وتم استلامه بمعهد الاورام بالمنيا بمبلغ 30 مليون جنيه.
بعد تأجيل 4 سنوات.. نائب المنيا يكشف تفاصيل الموافقة على مستشفى للأطفال
بعد تأجيل 4 سنوات.. نائب المنيا يكشف تفاصيل الموافقة على مستشفى للأطفال
بعد تأجيل 4 سنوات.. نائب المنيا يكشف تفاصيل الموافقة على مستشفى للأطفال
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