دون أعباء إضافية أو غرامات.. السياحة تنسق مع السعودية للحفاظ على حقوق المعتمرين.. وغرفة عمليات لحماية المصريين والشركات .. والمملكة تتفهم الظروف الطارئة

السياحة :

قرار السعودية مؤقت لحين إتمام إجراءات الحجر الصحى

ايهاب عبدالعال:

المعتمرون متخوفون من ضياع حقوقهم

شركات السياحة:

جميع الجهات السعودية ابدت تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة

سجال وأحاديث تدور بين شركات السياحة المصرية حول قرار السعودية بتعليق إصدار تأشيرات العمرة ووقف الرحلات مؤقتا لحين الانتهاء من تجهيز الحجر الصحة بمنافذها وانهاء اجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) .

والسؤال الذى بات يحتاج ردا قاطعا حول حقوق المعتمرين وأموالهم وتعاقدات شركات السياحة مع الجانب السعودى ماموقفها وفى التقرير التالى نجيب على التساؤلات المطروحة داخل القطاع السياحى.

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها تقوم بالتنسيق المكثف والمستمر مع خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والطيران الخاص ووزارة الحج السعودي والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر و السياحية والشركات السياحية بحيث لا يضار أى مواطن مصري ماديا.

انشأت وزارة السياحة والآثار المصرية غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات فى هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية الي الحلول و الإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.





وشدد على ضرورة طمأنة المعتمرين من قبل الوزارة بأنها ملتزمة برد أموالهم وحقوقهم فى حالة إلغاء سفرهم، موضحًا أن قرار

بإرجاء رحلات العمرة لحين تجهيز أماكن للحجر الصحى بالمطارات والمنافذ السعودية هو قرار فى صالح المعتمرين ويتفق مع مصالحهم ومصالح البلدان القادمين منها، حتى لا يتم نقل المرض إلى أوطانهم وذويهم.