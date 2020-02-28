دون أعباء إضافية أو غرامات.. السياحة تنسق مع السعودية للحفاظ على حقوق المعتمرين.. وغرفة عمليات لحماية المصريين والشركات .. والمملكة تتفهم الظروف الطارئة

السياحة :
قرار السعودية مؤقت لحين إتمام إجراءات الحجر الصحى
ايهاب عبدالعال:
المعتمرون متخوفون من ضياع حقوقهم
شركات السياحة:
جميع الجهات السعودية ابدت تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة
سجال وأحاديث تدور بين شركات السياحة المصرية حول قرار السعودية بتعليق إصدار تأشيرات العمرة ووقف الرحلات مؤقتا لحين الانتهاء من تجهيز الحجر الصحة بمنافذها وانهاء اجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) .
والسؤال الذى بات يحتاج ردا قاطعا حول حقوق المعتمرين وأموالهم وتعاقدات شركات السياحة مع الجانب السعودى ماموقفها وفى التقرير التالى نجيب على التساؤلات المطروحة داخل القطاع السياحى.
أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها تقوم بالتنسيق المكثف والمستمر مع خطوط مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والطيران الخاص ووزارة الحج السعودي والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر و السياحية والشركات السياحية بحيث لا يضار أى مواطن مصري ماديا.
انشأت وزارة السياحة والآثار المصرية غرفة عمليات تقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المستجدات فى هذا الشأن للوصول مع السلطات السعودية الي الحلول و الإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.
أشار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أنه لم تتقدم أي شركة سياحية بأى ضرر نتيجة القرار السعودي، مؤكدا أن قرار السعودية مؤقت لحين إتمام إجراءات الحجر الصحى وعودة إصدار التأشيرات ورحلات الطيران قرار خاص بالسلطات السعودية.
أضاف أن رحلات العمرة
والحج ذات أهمية اقتصادية للمملكة العربية السعودية متوقعا أن يكون هناك إسراع فى إنهاء إجراءات الحجر الصحى فى المنافذ.
قال ايهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه من الصعب معرفة الخسائر حاليًا، كما أن المعتمرين متخوفون من ضياع حقوقهم ويسألون عن سفرهم وأداء مناسكهم، مشددًا على ضرورة مخاطبة الوزارة للرأى العام لبيان أن حقوق المعتمرين لدى الشركات مؤمنة ولتوضيح أن قرار وقف الرحلات خارج عن إرادة شركات السياحة
.
وشدد على ضرورة طمأنة المعتمرين من قبل الوزارة بأنها ملتزمة برد أموالهم وحقوقهم فى حالة إلغاء سفرهم، موضحًا أن قرار سلطات المملكة السعودية بإرجاء رحلات العمرة لحين تجهيز أماكن للحجر الصحى بالمطارات والمنافذ السعودية هو قرار فى صالح المعتمرين ويتفق مع مصالحهم ومصالح البلدان القادمين منها، حتى لا يتم نقل المرض إلى أوطانهم وذويهم.
من جانبه قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف علي مدار الساعة إنطلاقا من حرص الغرفه علي سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم .
وإذ تؤكد الغرفة التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية علي سلامة وامن المعتمرين من كافة أنحاء العالم . وتعلن الغرفة انها قامت فور صدور القرار السعودي باتصالات علي اعلي مستوي بالجهات المسئولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وقد ابدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة.
وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاؤها بناء علي قرار التعليق المؤقت.
وتناشد الغرفة جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وان يثقوا ان كل تلك الإجراءات للحفاظ علي سلامتهم وتؤكد الغرفة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أى أعباء إضافية أو غرامات.