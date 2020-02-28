إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية.. صور

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حتى الآن إقبالا متوسطا من أعضاء الجمعية العمومية، على مقر نادي النقابة بمنطقة سابا باشا، للتصويت على قوائم المرشحين بمجلسي النقابة الفرعية ولعامة.



ويخوض الانتخابات على مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، 45 مرشحا للمنافسة 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية، جرى توزيعها بواقع 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، و4 مقاعد موزعة على كل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني،وغزل ونسيج وتعدين".



وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، داخل 32 لجنة اقتراع لاختيار مرشحي مجالس النقابة الفرعية والعامة.





ومن المقرر انتهاء عملية التصويت الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة يليها بدء عملية الفرز



وقامت اللجنة المشرفة على العملية الاتخابية بتوفير عدد من الكراسي المتحركة لخدمة المهندسين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.