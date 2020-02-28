محمد محيي يطرح أغنية سهرانين

أطلق الفنان محمد محيى اليوم، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "سهرانين" من ألبومه المنتظر "بتاع زمان"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات نور حمدى وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى والـ Mix لمحمود عزت والـ Master لأمير محروس.

وكان آخر ألبومات محمد محيي،"مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.



