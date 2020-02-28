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أصل الحكاية

بعد نشره لفيديو خناقة داخل مدرسة.. طالب سعودي يوجه رسالة للمسئولين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:34 م
جزء من الخناقة
جزء من الخناقة
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محمود نوفل
انتشر في الفترة الماضية فيديو لخناقة بين طالبين بإحدى مدارس منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وعلى أثر الفيديو الذي انتشر على موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، أصدرت إدارة التعليم بمكة عدد من العقوبات على الطالب وعلى الطالب المصور مما دعا الطالب مصور الفيديو الرد على تلك الوقائع.

قال الطالب إن الهدف من نشره الفيديو هو كشف حالات التنمر التي تحدث بين الطلاب في المدرسة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ولفت إلى أن عقوبة منعه فصلين دراسيين من الدراسة دفعته للانطواء في المنزل والابتعاد عن الجميع، مناشدًا مسؤولي التعليم النظر في العقوبة واحتواء الموقف مراعاةً لمستقبله.

وأشار إلى أن أمنيته بعد نشر الفيديو هي إلقاء الجهات المعنية الضوء على ظاهرة التنمر داخل المدارس ومحاربتها من أجل القضاء عليها.
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