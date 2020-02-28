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محافظات

تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:37 م
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار بالاقصر يتابع اعمال ازالة نجع ابوعصبة
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شمس يونس

وصل الى مدينة الاقصر اليوم الجمعة وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى وبرفقته الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار وذلك  لمتابعة اعمال ازالة التعديات بنجع ابو عصبة تمهيدا لتنفيذ المشروع القومي لكشف وإحياء طريق الكباش و الذى يربط  بين معبدي الكرنك والأقصر والذى يهدف الى تحويل مدينة الاقصر الى متحف عالمى مفتوح.

وفور وصوله تفقد أعمال الترميم الخاصة بتمثال رمسيس الثاني الموجود بالجهة الغربية للفناء الأول لمعبد الأقصر، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من عناصر مشروع الهوية البصرية بمعبد الأقصر والتقي بعد من السائحين بالمعبد الذين ابدوا اعجابهم بالحضارة المصرية القديمة

وكان قد بدأت اعمال ازالة المرحلة الثانية لنجع ابو عصبة منذ ايام حملة ازالاتمكبرة بنجع ابو عصبة بمنطقة الكرنك بالاقصر و ذلك فى إطار الحفاظ على المناطق الأثرية وتنفيذا للقرار الجمهورى رقم 201 لسنة 2018 والخاص بإزالة العقارات المتداخلة والتى تعوق إستكمال مشروع إعادة الكشف عن طريق الكباش بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 ويعد نجع أبو عصبة  المرحلة الأخيرة التي تمت ازالتها لإعادة الكشف عن طريق الكباش و مشروع طريق الكباش هو المشروع الأكبر فى تاريخ الأقصر وذلك ضمن مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير المدينة والتى تهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح، ليشهد تنفيذ المشروع إزالة ما يزيد على الـ 400 منزل تقريبا على طول الطريق الممتد لمسافة 2700  متر طولا بين معبد الأقصر والكرنك  ويضم علي جانبيه ما يقرب من 1200 تمثال لأبو الهول لتسير فيه المواكب الملكية فى الأعياد الدينية المختلفة والإحتفالات وتحديدا عيد الأوبت لتقديم القرابين للإله آمون فى مقر اقامته بمعبد الكرنك .

 

تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر
تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر
تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر
تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر
تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر
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