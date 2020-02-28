الأمير هاري يتحدى الملكة إليزابيث بهذا التصرف

بعد سحب بساط الألقاب والصلاحيات من تحت أقدام الأمير هاري بعد قراره في اعتزال الحياة الملكية، باتت أمور يقدم عليها الأمير وكأنه مازال في العائلة المالكة، بل يعتبر متخطيًا كل الأعراف الملكية إذا ما زال من ضمن العائلة.





ومن ضمن تلك الأمور حجز الأمير هاري عربة كاملة من الدرجة الأولى في طريقه إلى منزله عقب إنهائه مؤتمر بيئي في اسكتلندا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





دوق ساسكس حجز له ولحراسه الشخصيين تلك العربة في طريقهم من إدنبرة إلى لندن، ,لم يُسمح لأي مسافر آخر باستخدام النقل على خدمة LNER إلى محطة كينجز كروس.





وطلب من الحاضرين التخلي عن لقبه الملكي ، وحثهم على الاتصال به فقط هاري، وتعد الخطوة التي أقدم عليها "هاري" تحدي للملكة، فالملكة وحدها هي التي تستقل عربة الدرجة الأولى في القطار وفقًا للتقاليد، ولا يجوز لأي شخص آخر أن يحجزها.





في حين سافر الأمير وليام وكيت ميدلتون في وقت سابق من هذا الشهر من وإلى مركز الدفاع الطبي الجديد لإعادة التأهيل بالقرب من لوبورو ، ليسترشاير ، إلى جانب الركاب العاديين.