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8 وزراء في البرلمان.. الرياضة: 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب.. القوى العاملة تخصص بوليصة تأمين للمغتربين.. والتموين تتعهد بخفض الأسعار في مارس المقبل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
وزير الرياضة:
رصد 1,1 مليار جنيه  تساهم في دعم قطاع مراكز الشباب
وزير العدل:
نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر العقاري
وزير المالية:
منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى
وزير السياحة والآثار:
التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار

أسبوع حافل شهده مجلس النواب، بداية من الأحد 23 فبراير، باستضافة 8 وزراء على مدار 4 جلسات، للحديث عن خططهم المقبلة بشأن كل وزارة، وآخرهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كما تم استضافة كلا من وزير الرياضة أشرف صبحي، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير العدل عمر مروان، وزيرة التخطيط هالة السعيد، وزير المالية محمد معيط، وزير الإسكان عاصم الجزار، وأخيرا وزير السياحة والآثار خالد العناني.

ويستعرض «صدى البلد» 22 تصريح للوزراء بجلسات النواب:

وزير الرياضة
1. رصد 1,1 مليار جنيه  تساهم في دعم قطاع مراكز الشباب.
2. 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب من خلال التنسيق مع البنك المركزى.

وزير القوى العاملة
1. تخصيص حد أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول
2. وضع "بوليصة التأمين" كضمان لحقوق العامل في المشروعات الصغيرة بالخارج. 

وزير العدل
- نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر العقاري بجانب تدريب العاملين على طريقة العمل بالمصالح.

وزيرة التخطيط
1. إعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في انشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية.
2. المرأة المصرية حصلت علي 50%من الحصة التمويلة للمشروعات المتناهية الصغر.
3. الوزارة وفرت أكثر من ٢٤ مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، لتوفير ١.٢ مليون فرصة عمل.

وزير المالية
1. الحكومة ليس لديها رغبة فى تحميل ممولين المصالح الإيرادية ومنها مصلحة الضرائب أية أعباء إضافية.
2. لن يتم تعيين مستشار أو مساعدين أو معاونين وزراء إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
3. لأول مرة يتم تحقيق فائض أولى قدره 103 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
4. بلغت نسبة الدين العام في 30 يونيو 2019 (90.2%)، ومُستهدف أن تبلغ 83% في 30 يونيو 2020.
5. منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى.

وزير الإسكان
- مضاعفة المناطق المعمورة للتوسع العمراني في مصر من 12 لـ 14%.

وزير السياحة والآثار
1. التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار
2. إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر المعاصر لافتتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم فى هذا الاحتفال.
3. تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية 7 وزراء لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.
4. دمج السياحة الشاطئية بالثقافية وسيتم افتتاح اول متحف في الغردقة مع القطاع الخاص اخر الاسبوع.
5. إطلاق مبادرة صيف في الصعيد بمنح تخفيض 50% في شهر يونيه ويوليو واغسطس على المناطق والمتاحف الاثرية هناك.
6. إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.

وزير التموين
1. إنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسوق الموجودة.
2. إطلاق مبادرة لدعم المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مارس المقبل.

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