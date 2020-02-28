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محافظات

متغيبيون عن العمل بدون سند قانوني.. إحالة 55 موظفا للتحقيق في البحيرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:14 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة  - محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت   الخدمية والصحية  لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري  وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين  مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير . 

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة أمس الخميس الموافق 27/2/2020 بمركزى  ( ايتاي البارود - الدلنجات  ) عن إحالة 55 من العاملين وذلك  من خلال  المرور   على عدد من  المنشآت  الصحية والخدمية.

كما تم احالة ٤٦ موظفا للتحقيق، وذلك بالمرور على  ١١ مصلحة حكومية بقرية المسين بالدلنجات حيث تلاحظ غيابهم عن العمل دون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين بالإضافة إلى إحالة ٩ من العاملين بالوحدات الصحية بقرى ( ششت الانعام - صفط خالد) للتحقيق للغياب عن العمل دون سند قانوني.

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