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حوادث

حيلة شيطانية.. صاحب شركة يستولى على ٩ ملايين جنيه من بنك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على قرابة 9 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة لإحدى الشركات الاستثمارية.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الشركات الإستثمارية ضد أحد الأشخاص (مالك شركة للرحلات) لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بقيام (مالك مكتب للرحلات - مقيم بالقاهرة) بالحصول على تمويل ائتمان من بنك الاستثمار العربى بإجمالى مبلغ (8,8 مليون جنيه تقريبًا ) ، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالى قيمة إيجارية شهرية تبلغ (625 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بالتحصل على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص "جار تحديده".. أمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المصرفية والاستيلاء أموال البنوك.
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