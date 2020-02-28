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ماذا فعل فيروس كورونا في مستقبل الرياضة عالميا.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:38 م
صوره تعبريه
صوره تعبريه
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نورهان رأفت

عرضت فضائية الآن تقريرا ، حول مستقبل الرياضة في العالم، والذي يهدد بشكل كبير بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

 

وتتواصل تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح مناطق متفرقة حول العالم، إذ لم يقتصر تأثيره على الجوانب الاقتصادية فقط وحركة التجارة والسفر، بل امتد ليلقي بظلاله على مسار الرياضة أيضًا.

 

ولم يقتصر فيروس كورونا، علي تهديد الرياضة فقط ، بل إن من المحتمل إيقاف دوره الألعاب الأولمبية، إذا لم تتم السيطرة على المرض.

 

وتسبب انتشار فيروس كورونا، في  إيقاف العديد من البطولات الرياضية لهذا العام ، بالإضافة إلى انتشار المخاوف بشأن مصير البطولات القادمة .


ومن تلك البطولات المهدده بالإيقاف ، بطولة يورو 2020، خلال شهري يوني ويوليو المقبلين، المقرر إقامتها في 12 دولة أوروبية .

 

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