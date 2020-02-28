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حوادث

ضبط محصل كهرباء استولى على قيمة الفواتير لنفسه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محصل إيرادات بشركة الكهرباء بسوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين واختلاس قيمتها لنفسه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (محصل إيرادات بأحد أفرع شركة الكهرباء بسوهاج) باستغلال موقعه الوظيفى وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه، وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم والاستيلاء على المال العام.
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