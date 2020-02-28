مسن ينتحر شنقا داخل منور منزله بالشرقية.. تفاصيل

تحفظت مستشفي بلبيس ،اليوم، علي جثة عامل مزارع تخلص من حياته شنقا، داخل مسكنه لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم وإخطار النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا يفيد العثور علي عامل زراعي بعزبة تابعة لقرية سندنهور دائرة المركز جثة هامدة، وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلي موقع البلاغ.

وتبين من التحريات العثور علي " س ع " 68 سنة عامل زراعي، مشنوقا داخل منور المسكن المقيم فيه وأن المجني عليه دخل في حالة إكتئاب بعد إصابته بحالة نفسية سيئة، وقيام أسرته بإجتنابه في الفترة الأخيرة لخلافات أسرية.

فيما تم نقل الجثمان والتحفظ عليه بمشرحة مستشفي بلبيس وصرحت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.