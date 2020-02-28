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رياضة

الدوري السعودي.. عمر السومة يكشف مفاجأة بشأن مشاركته أمام النصر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:37 م
عمر السومة نجم فريق
عمر السومة نجم فريق أهلي جدة
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محمد السعيد
أكد عمر السومة أنه تحامل على نفسه، خلال مباراة فريقه أمام النصر أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري السعودي.

وسجل عمر السومة هدفا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2 -2.

وقال عمر السومة في تصريحات صحفية:" شاركت أمام النصر مصابا، وقمت بتثبيت كتفي فقط، وهذا ظهرت خائفا أمام النصر".

وتابع عمر السومة: أهدرت ثلاث أو أربع فرص للتسجيل خلال المباراة، كنت أضغط على نفسي لأكون مع الفريق".

يذكر أن فريق أهلي جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.


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