الدوري السعودي.. عمر السومة يكشف مفاجأة بشأن مشاركته أمام النصر





وسجل عمر السومة هدفا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2 -2.





وقال عمر السومة في تصريحات صحفية:" شاركت أمام النصر مصابا، وقمت بتثبيت كتفي فقط، وهذا ظهرت خائفا أمام النصر".





وتابع عمر السومة: أهدرت ثلاث أو أربع فرص للتسجيل خلال المباراة، كنت أضغط على نفسي لأكون مع الفريق".





يذكر أن فريق أهلي جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.









أكد عمر السومة أنه تحامل على نفسه، خلال مباراة فريقه أمام النصر أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري السعودي.