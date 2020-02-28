حوار جرئ.. أبرز تعليقات شيرين رضا.. علاقتها بـ الهضبة عمرو دياب.. وأهم مواقفها الإنسانية

عُرفت الفنانة شيرين رضا، بجرأة مواقفها وتعلقياتها المثيرة دائمًا للجدل، كما عُرف عنها أيضًا مواقفها الانسانية تجاه الحيوانات ودفاعها المستمر عن حقوق المرأه أيضًا، "صدى البلد" ترصد أبرز هذة المواقف من خلال التقرير التالي:





إحتلت شيرين رضا، التريند بعد تصريحها الذي اكدت من خلاله إنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.





وقالت شيرين رضا، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. أنا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص".





بينما قدّمت الفنانة شيرين رضا، العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها فيلم "الكويسين"، و"الضيف"، و"فوتوكوبي"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وغيرها من الأعمال المميزة.





فتحت الفنانة شيرين رضا، قلبها مجددا، للحديث عن زوجها السابق، النجم عمرو دياب، وذلك في حوار لأحد المواقع الإماراتية الشهيرة؛ لتوضح شكل علاقتهما بعد مرور أكثر من 20 عامًا على انفصالهما.





وقالت شيرين رضا:" "عمرو أبو ابنتي الوحيدة، وبالتالي فعلاقتنا مستمرة، إننا أصدقاء في الأساس، وما زالت المودة التي هي أساس تعاملنا منذ البداية".





كما اضافت شيرين رضا خلال لقائها فى برنامج " theinsiderar" : ان سؤال لو طلب منك عمرو دياب المشاركة فى فيديو كليب هو سؤال افتراضى وانا لا احب ان اجيب على هذه النوعية من الاسئلة.





وتابعت: اننى احب الفن ومشاركتى فى أى عمل نابع اولا من مدى امكانية متعتى به وهو اسلوبى فى التفكير حيث شاركت فى كليب اغنية "سقفة" و 3 دقات" كوني كنت مقتنع بهما واستمتعت بالمشاركة فيهما، اذا طلب مني عمرو دياب المشاركة فى فيديو كليب ووجدته مناسبا بالنسبة لى وفى مقدرتي أن أشارك سأفعل ذلك دون تردد".





وأوضحت : عمرو دياب بظل والد ابنتى وسيكون دائما فى حياتى وأنا كذلك بالنسبة له".





كما علقت شيرين رضا على صورة أحد عمال هيئة المترو يقوم بتنظيف المحطة من القمامة التي يقوم الراكبون بإلقائها على الأرض.



وقالت شيرين رضا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏يا رب يجي اليوم اللي الشعب المصري يبطل يرمي زبالة في الشوارع.... يا رب".



بينما وجهت نداء لوزارة الداخلية للمرة الثانية لإنقاذ الحيوانات المتواجدة في الشارع من خلال تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.





وكتبت قائلة: "نداء الى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم ايجاد حل بخصوص سوق الجمعة، اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة؛ أرجوكم".



كما نشرت شيرين رضا، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علقت عبرها على واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة الشهيرة، التي أثارت ضجة مؤخرًا.





وكتبت في تغريدتها قائلة: «#فتاه_المنصوره شوية عيال صيع متربوش خالص، قتلوا الرجولة والشهامة والجدعنة بفعل فاضح في طريق عام!! أقصي العقوبة لن تغفر هذا الجرم ولن تشفي غليل الناس، لذلك يجب على الدولة ايجاد حل رادع لان بناتنا في خطر حقيقي».