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أخبار البلد

تحسبا للازدحام .. سيارات إسعاف داخل لجان انتخابات نقابة المهندسين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الدفع بسيارات إسعاف تحسبا للإزدحام الشديد المتواجد أمام اللجان بأرض المعارض .

وقال المهندس سامح تاوضروس مينا رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين، أمين صندوق النقابة الفرعية بالقاهرة، إن العملية الإنتخابية اليوم تضم 300 موظف وأمن إداري من نقابة القاهرة، مؤكدا إقبال الناخبين في الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن لجنة الإنتخابات بالقاهرة تضم 77 لجنة بمستشار من النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن نقابة القاهرة تضم 260 ألف عضو يحق لهم التصويت في حال تسديد الإشتراكات السنوية حتى 2018.

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