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حوادث

طبيب يقتل زوجته بالرصاص ويحاول الانتحار في الشرقية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قتل طبيب بشري، زوجته وحاول قتل نفسه بطلق ناري داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب"، التابعة لمركز شرطة منيا القمح، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ونقل الطبيب إلى أحد المستشفيات القريبة وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

تعود أحداث الواقعة الي تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بمصرع مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها “علي.م.ت” 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، داخل مسكنهما بقرية شبرا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطبيب هو من أنهى حياة زوجته، قبل أن يُقدم على محاولة الانتحار بذات السلاح، وهو ما أكده أبناء الزوجين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

تم نقل الزوج المتهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريحها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومناقشة أبناء الزوجين.

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