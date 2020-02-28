سيدة واحدة أمام 16 مرشحا فى انتخابات المهندسين بـ الفيوم.. فيديو

شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة الفيوم منافسة ساخنة بين 17 مرشحا من بينهم سيدة ، لاختيار 7 مرشحين فقط.





وتعتبر المهندسة فاطمة عبد الفضيل السيدة الوحيدة المرشحة أمام 16 مرشحا من الرجال، حيث تخوض الانتخابات بكل قوة وشجاعة وتصميم على الفوز وتحقيق أعلى النتائج.





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تقول المهندسة فاطمة عبد الفضيل: "قررت الترشح لانتخابات مجلس نقابة المهندسين بالفيوم، لكى أخدم زميلاتي المهندسات، فمن غير المعقول يخوض الانتخابات زملاء من المهندسين الرجال ولا توجد سيدة بينهم".





وأضافت فاطمة: "كنت أتمنى أن يترشح معى بعض المهندسات من السيدات لنخوض المعركة بقوة وسط صفوف الرجال.. كيف تطالب المرأة بالمساواة بالرجل وهى تعكف عن الترشيح فى مجالس إدارات النقابات المهنية".

وتابعت فاطمة: "أخوض الانتخابات مع جبهة المهندس أيمن الحصرى، وهى من القوائم التى وجدت ارتياح بها، خاصة أنها قائمة تضم بعض الزملاء المهندسين من أصحاب الخبرة، وهذا لا يقلل من الجبهة الأخرى المنافسة التى تضم زملاء أفاضل".

وشهد نادى محافظة الفيوم الرياضى، صباح اليوم فتح باب الاقتراع لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة الفيوم، تحت إشراف قضائى كامل برئاسة المستشار عبد الله السيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات المهندسين بالفيوم والمستئار سعداوى مفتاح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمشرف على اللجان الفرعية و 4 مستشارين للإشراف على اللجان الفرعية وهم المستشار أحمد عبد التواب رئيسا للجنة 1 والمستشار شوقى روبى رئيسا للجنة 2 والمستشار عماد عتريس رئيسا للجنة 3 والمستشار محمد مصطفى رئيسا للجنة 4.

كما يشرف على الانتخابات لجنة من النقابة الفرعية برئاسة المهندس هانى الغمرى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية السابق بمحافظة الفيوم.

وذلك لاختيار 7 مرشحين من 17 مرشحا تقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخابات التجديد النصفى للشعب الهندسية بنقابة المهندسين بالفيوم.

والتى تشمل اختيار 4 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء من المرشحين ال 17، وسوف يغلق باب الاقتراع الساعة 7 مساء لتبدأ بعدها أعمال الفرز وإعلان النتيجة.