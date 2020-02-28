جامعة القاهرة في أسبوع..الخشت يلتقى وفد برلمان تشيلي لتعزيز سبل التعاون العلمي .. 8 قرارات جديدة بخصوص أطباء الامتياز.. واستغاثات من طلاب حقوق بسبب رسوب ثلثي الدفعة في إحدى المواد

* جامعة القاهرة تكشف عن مشروع قومي لتقييم خزانات المياه الجوفية في مصر

* طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركز الأول في ملتقى الاتحادات الطلابية





شهدت جامعة القاهرة العديد من الأخبار والأحداث والتصريحات الهامة ، التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.





فمع بداية الأسبوع، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد ايفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، بحضور عدد من نواب البرلمان التشيلي، وسفير دولة تشيلي بمصر.





وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تضم 26 كلية، بها برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات الأجنبية، وأن الدراسة بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة أغلبها باللغة الإنجليزية، مضيفًا أن جامعة القاهرة قامت بعقد شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة بنسلفاينا وكاليفورنيا وموناش وكمبريدج بالإضافة إلي العلاقات الدولية مع عدد من الجامعات الصينية واليابانية.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة استحدثت 280 برنامجًا دراسيًا خلال العامين الماضيين وفق أحدث المواصفات العالمية، وأن الهدف الأساسي الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه هو تكوين شخصية الطلاب وبنائهم علميًا وثقافيًا وامتلاكهم عقلية منفتحة تمكنهم من التعامل مع الثقافات المختلفة، واقترح الدكتور الخشت على وفد البرلمان التشيلي تقديم 5 منح دراسية كاملة لطلاب دولة تشيلي للدراسة بجامعة القاهرة.





وأكد الدكتور الخشت لرئيس البرلمان التشيلي، أن المناهج الدراسية لجامعة القاهرة مواكبة لأحدث المواصفات العالمية وقريبة من مناهج جامعات كمبريدج والسوربون، وأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ينتجون 20% من إجمالي الإنتاج العلمي بمصر، لافتًا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة حيث قفزت 100 مركز هذا العام داخل تصنيف شنغهاي، واحتلت المركز 301 على العالم، وفي تصنيف QS احتلت الجامعة المرتبة 101 في الصيدلة والهندسة المدنية، مؤكدًا على أن الإنتاج العلمي والبحثي الذي تقدمه جامعة القاهرة أكبر من جامعات أخرى متقدمة.





من جانبه، أعرب السيد ايفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتواجده في مصر مع عدد من نواب البرلمان، هو تحقيق مزيد من التعاون التجاري بين تشيلي ومصر، مما يساعد على مزيد من التعاون التعليمي والثقافي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تُعد أهم جامعة في مصر وطلابها يمثلون مستقبل مصر وسوف يكون لديهم القدرة على عمل تأثير داخل الدول العربية المحيطة والعالم.





وتطرق رئيس البرلمان التشيلي خلال لقائه برئيس جامعة القاهرة، إلى العلاقات المصرية مع دولة تشيلي والتي تعود لأكثر من 100 عام، حيث شهدت العلاقات تطورًا في المجالات الفنية والعلمية وشهدت كذلك تبادلات في المجالات التجارية، مشيرًا إلى أن دولة تشيلي بها 28 جامعة حكومية لديها ترتيب متقدم داخل التصنيفات العالمية إلى جانب الجامعات الأهلية، وقال إنه يتطلع إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة تشيلي للدراسة داخل جامعة القاهرة والاطلاع علي الثقافة المصرية، قائلًا :"مصر بالنسبة لنا هي بوابة الدول العربية وباقي افريقيا وأن دولة تشيلي هي بوابة دخول مصر لأمريكا اللاتينية".





ووجه رئيس البرلمان التشيلي، الشكر للدكتور محمد الخشت على اتاحته الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على جامعة القاهرة، وأكد أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات تحقيق التعاون المشترك بمجرد عودته إلى تشيلي.





وفي سياق متصل، قال السفير التشيلي بمصر، إن سفارة دولة تشيلي بمصر استطاعت وبقوة احداث تعاون تجاري مع مصر وتتطلع إلى تحريك العلاقات الثقافية، مشيرًا إلى رغبته القوية لتعاون جامعات تشيلي مع جامعة القاهرة في المجالات المختلفة.





وفي ختام اللقاء، اصطحب الدكتور محمد الخشت، السيد ايفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي والوفد المرافق له، في جولة بالحرم الجامعي، والتقوا خلالها بالطلاب، حيث أبدى رئيس البرلمان التشيلي سعادته واعجابه بعلاقة رئيس الجامعة المباشرة بالطلاب.





وخلال نفس الاسبوع .. أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عددًا من القرارات الخاصة بأطباء الامتياز .





وقال الخشت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبنائي أطباء الامتياز ، تم إصدار القرارات الآتية للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبي؛ وحرصًا عليكم وعلى مستقبلكم، ربنا معاكم وتكونوا أطباء على أعلى مستوى في خدمة الرسالة الإلهية في حفظ وسلامة الجسد الإنساني صنعة الله تعالى الذي أحسن صنعه": الالتزام بتطبيق قانون المرتب 80%؜ لـ أطباء الامتياز ، و فتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بخمسين كيلو مترًا ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم. وطبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019 ، والإمضاء تحت إشراف مسئول التدريب ومدير المستشفى الفرعي ، و على المستشفيات عمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور ، و تطبق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ، و تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة. ولا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق ، و يتم عمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء ، وخصم 50%؜ على الإقامة بالمدن الجامعية.





وفيهذا الاسبوع أيضا ، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن قيام مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بعمل دراسات للمشروع القومي الخاص بتقييم الخزانات الجوفية في مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لتحديد المخزون الجوفي من المياه وتحديد إمكانات الخزانات المختلفة والطبقات الجيولوجية في مختلف المحافظات؛ حتى يمكن بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لإستخدام المياه الجوفية على أساس علمي دقيق يضمن الإستغلال الأمثل لموارد المياه بمصر.





و‎أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع القومي لدراسة الخزانات الجوفية في مصر، يتم تنفيذه والقيام بالدراسات المختلفة له بواسطة فريق من أعضاء هيئة تدريس بكليتي الهندسة والعلوم، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لمخرجات المشروع بحضور كافة جهات وهيئات الدولة ووزارة الموارد المائية والري ورئاسة مجلس الوزراء، وأنه من المتوقع الانتهاء من الدراسات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.





و‎أضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل على طرح ودعم مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجالات بحثية مختلفة يتم تحديدها وفقًا لأهميتها المجتمعية في مختلف مجالات التنمية، وتوفير حلول وبدائل علمية للعديد من المشكلات.





من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن من أهداف دراسات المشروع القومي الخاص بدراسة الخزانات الجوفية في مصر - الذي يتم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري -، تحديد المناطق والخزانات الجوفية غير المستكشفة ووضع خطة لاستكشاف هذه المناطق وتحديد إمكانات المياه الجوفية بها في مراحل لاحقة لهذا المشروع والذي يعتبر مرحلة أولى سوف تليها مراحل أخرى.





و‎أضاف عميد كلية الهندسة، أن دراسات المشروع تهدف إلى وضع خطة طويلة المدى لإدارة المياه الجوفية باعتبارها مورد مائي مهم مع مراقبة الخزانات والسيطرة على السحب منها حتى تتحقق التنمية المرجوة وتستمر، كما تهدف دراسات المشروع عمل نمذجة رقمية حديثة للمياه الجوفية بإستخدام أحدث البرامج وبدقة عالية بأسلوب بحثي وعملي مميز وممنهج.





و‎أوضح الدكتور حسام عبدالفتاح، أن من أهم مخرجات هذا المشروع القومي إنتاج عدد من قواعد البيانات التى تضم كل البيانات المتعلقة بالمياه الجوفية والتى تم تجميعها من العديد من الجهات ذات الصلة، وعمل أطلس للمياه الجوفية، وتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية المتاحة والتي يرجع آخر تحديث متاح لها إلى نهاية التسعينات، وإنتاج خرائط جديدة لمناطق التنمية وللخزانات المختلفة بأنحاء الجمهورية.





وشهد هذا الاسبوع أيضا حصول اتحاد طلاب جامعة القاهرة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، في ختام مشاركتهم في ملتقى الاتحادات الطلابية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 22 - 27 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية.





وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة، شارك بوفد ضم 10 طلاب وطالبات وعلى رأسهم رئيسة الاتحاد ونائبها، في فعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية، ومنها ورش العمل حول كيفية ترشيد المياه، وأمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، كما تم عرض مناقشات حول الهوية المصرية والأمن القومي المصري، والأمن القومى المائي، وتعديل السلوك الشخصي، وفن التعامل مع الآخر. وقدم اتحاد طلاب جامعة القاهرة في ختام الملتقى، عرضًا عن أهم الأنشطة الطلابية التى يتم تنظميها بجامعة القاهرة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ملتقى الاتحادات الطلابية فرصة للتعرف وتبادل الآراء وطرح الرؤى المختلفة في قضايا المجتمع، بين طلاب جامعة القاهرة والجامعات المشاركة، إلى جانب التعرف على الثقافات المحلية من محافظات مصر.





ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الملتقى تضمن عدة لقاءات مع القيادات السياسية الوطنية أبرزها وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية الأسبق، وغيرهم ممن كان لهم دور في نقل المعلومات والخبرات للاتحادات الطلابية في الجامعات.





وأشار الدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تحرص تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على المشاركة في هذه الملتقيات والظهور بمظهر يليق بالجامعة مما كان له الأثر في حصول طلابنا على المركز الاول على مستوى 27 جامعة مصرية مشاركة في متلقى الاتحادات الطلابية.





وعلى جانب آخر .. تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة شكوى من بعض طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة بسبب النتيجة.





حيث قال الطالب إسلام عويان في استغاثة لرئيس جامعة القاهرة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في مشكلة في مادة مدخل القانون سنة أولى ، ثلثي الدفعة شايلاها "





وأضاف الطالب :" ناس كتير عايزة تقدم لحضرتك شكوى بخصوص الموضوع ده ، حرام بجد كانت أسهل مادة وكله خارج مبسوط من الحل".





كما دخل طلاب آخرون من نفس الكلية على صفحة رئيس جامعة القاهرة و كتبوا استغاثات تخص نفس الموضوع ، ذكروا فيها نفس التفاصيل السابق ذكرها .





ومن جانبه .. حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على التفاعل مع هذه الاستغاثات . رد رئيس جامعة القاهرة قائلا : يتم تقديم التماس للأستاذ الدكتور وكيل الكلية لإعادة الرصد .





وأضاف رئيس جامعة القاهرة قائلا : سوف أتابع هذا الأمر مع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة





وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن درجات الرأفة ستطبق على الطلاب الراسبين في نهاية العام.



