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محافظات

منافسة بين ١٦ عضوا لانتخاب 7 مقاعد بنقابة مهندسي شمال سيناء

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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احمد صالح
تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء اليوم الجمعة لاختيار 7 مقاعد بينهم " 2 من شعبة العمارة و2 شعبة المدني و2 من شعبة الكهرباء و1 من شعبة الميكانيكا".

وأكد المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء، أنه تقدم ١٦ مرشحًا لمجلس النقابة الفرعية ، حيث تقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة العمارة وهم ، أسامه صالح، محمود الشريف، نرمين شاهين، وعلي الخليلي،

بينما تقدم 4 مرشحين آخرين لعضوية شعبة المدني وهم ، محمد عادل، مصطفي سيد، خالد جبارة، محي فتوح،.
وتقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة الكهرباء وهم شروق الشريف، محمد قمحاوي، ممدوح سلام، وخالد الحجاوي، وتقدم 3 مرشحين لعضوية شعبة الميكانيكا وهم، عمرو الطويل ، محمد العزازي ، أحمد محمد سلامه.

و تجري الانتخابات بمقر النقابة بمدينة العريش تحت إشراف قضائي كامل ويبلغ عدد أعضاء النقابة والذين لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء نحو 3000 مهندسًا ومهندسة.

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https://www.elbalad.news/4177957
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