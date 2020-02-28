منافسة بين ١٦ عضوا لانتخاب 7 مقاعد بنقابة مهندسي شمال سيناء

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تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء اليوم الجمعة لاختيار 7 مقاعد بينهم " 2 من شعبة العمارة و2 شعبة المدني و2 من شعبة الكهرباء و1 من شعبة الميكانيكا".وأكد المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء، أنه تقدم ١٦ مرشحًا لمجلس النقابة الفرعية ، حيث تقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة العمارة وهم ، أسامه صالح، محمود الشريف، نرمين شاهين، وعلي الخليلي،بينما تقدم 4 مرشحين آخرين لعضوية شعبة المدني وهم ، محمد عادل، مصطفي سيد، خالد جبارة، محي فتوح،.وتقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة الكهرباء وهم شروق الشريف، محمد قمحاوي، ممدوح سلام، وخالد الحجاوي، وتقدم 3 مرشحين لعضوية شعبة الميكانيكا وهم، عمرو الطويل ، محمد العزازي ، أحمد محمد سلامه.و تجري الانتخابات بمقر النقابة بمدينة العريش تحت إشراف قضائي كامل ويبلغ عدد أعضاء النقابة والذين لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء نحو 3000 مهندسًا ومهندسة.