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حوادث

بينهم 5 طالبات.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أصيب 14 شخصا من بينهم  5 طالبات وطفل، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام قرية بني أحمد بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الزراعي السريع المار على محافظة المنيا جنوب قرية بني أحمد بطريق المحيط.

على الفور انتقلت قوات الأمن و 6 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ تبين إصابة 14 شخص من بينهم 5 طالبات وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الزراعى.
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