محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ خطط الحد من الزيادة السكانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية مشيرًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة والتي تحاول الزيادة السكانية غير المبررة التهامها لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذي يجري تنفيذه بـ 5 محافظات الأعلى في معدلات الانجاب والنمو السكاني من بينهم محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

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كانت وحدة السكان والمجلس القومي للسكان بأسيوط قد عقدا ورشة عمل لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للسكان بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط ؛ وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ، وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ونسمات القوصي عضو المجلس الإقليمي للسكان ، ومحسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، وحسنى رجب مسئول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة ، التربية والتعليم ، الأوقاف ، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة فرع اسيوط ، وحدة السكان ، وجمعية تنظيم الأسرة ، والهيئة العامة للاستعلامات).

حيث تناولت الورشة عرض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة خاصة بالقضية السكانية وأهم الإحصائيات السكانية بأسيوط ودور كل جهة معنية في الخطة خاصة وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان والتركيز على تحقيق الخطة ووضع وتحليل المؤشرات والبيانات للوقوف على المناطق التي تحتاج إلى تدخلات ومزيد من الجهود والعمل فضلًا عن مناقشات لوضع خطة موحدة لهذه الجهات ليتم تنفيذها بالإضافة إلى انشطة كل جهة على حدى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين كـ(مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والتربية والتعليم والأزهر والقوى العاملة والمجلس القومي للمرأة) وجميع الجهات المنوط بها تنفيذ الخطة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وذلك بناءًا على تعليمات المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها من خلال رفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع الخطط التنفيذية للسكان ومناقشتها ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط ووضع حلول لها والتنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع للمناقشة والتواصل فيما بينهم لوضع خطة موحدة للعمل فضلًا عن تنفيذ خطط كل جهة منهم طبقًا للمواعيد المحددة والمقررة من قبل ضمن تنفيذ خطة مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية.