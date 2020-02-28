AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الإسكندرية تفتتح مستشفى كوم الشقافة بعد تطويرها من نادي روتاري فاروس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
أمانى نوار

افتتح الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر و الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة بنطاق حى غرب، والمقدمة من نادي روتاري فاروس، وعدد من المتبرعين، والتي تعد إضافة متميزة تعمل على رفع مستوى المنظومة الطبية للأهالي.


وذلك في حضور عدد من قيادات محافظة الاسكندرية وقيادات الروتاري ومنهم، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، والدكتورة فاطمة بدوي رئيس نادي روتاري فاروس، والدكتور ايمن حليم مدير منطقة غرب الطبية والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المستشفى.

وتفقدت عازر أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على التجديدات التي تمت بداية من المعمل المركزى، والعنبر الاقتصادي الذي يسع 5 رجال وبداخله غرفتي عزل وصولا إلى قسم تحضير المطهرات المركزى.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لإدارة المستشفى ولكل من ساهم في هذا الإنجاز مؤكده أن هذا التطور لم يتحقق سوى بتضافر الجهود بين المجتمع المدني والحكومة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حتى يتحقق الهدف الرئيسي للدولة وهو تقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية.

من جهته، أشاد الدكتور شريف والي بالجهد المبذول من جانب نادي روتاري فاروس، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد واحدًا من الأهداف التي تسعى المنطقة الروتارية لتحقيقها في مختلف المحافظات وفي جميع المجالات التي تسهم في الإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين، كما قدم الشكر لمحافظ الاسكندرية وقيادات المحافظة على دعمهم ومساندتهم وتعاونهم المستمر في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الأندية الروتارية، وهو ما يؤكد قوة العلاقات بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتاري مصر يوزع 1500 بطانية بـ الفيوم

محافظ الفيوم يستقبل وفد الأندية الروتارية لبحث آليات التعاون المشترك

بروتوكول تعاون لإنشاء فصول محو أمية بالمحافظات

«روتاري 6 أكتوبر» ينظم حفلاً خيرياً لصالح مدرسة بالفيوم

روتاري كايرو رويال يستضيف ويكرم رئيس جامعة عين شمس

السبت.. روتاري مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في الفيوم

ترشيحاتنا

هفضل كبير.. هاني شاكر يوجه رسالة غامضة على إنستجرام

اللهم اصرف عنا الوباء.. أحمد فلوكس يعلن مرضه

فيديوجراف.. شيرين رضا تكشف عن علاقتها الجريئة بالرجال

مدير الفتوى بالأوقاف: من مات بسبب كورونا شهيد

لا أحد يستحق.. ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها قبل عقد قرانها

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-2-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب المرأة أصغر وأسرع.. جمال شعبان يكشف ٢٠ حقيقة عن "موتور" جسم الإنسان

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور