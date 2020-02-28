الإسكندرية تفتتح مستشفى كوم الشقافة بعد تطويرها من نادي روتاري فاروس

افتتح الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر و الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة بنطاق حى غرب، والمقدمة من نادي روتاري فاروس، وعدد من المتبرعين، والتي تعد إضافة متميزة تعمل على رفع مستوى المنظومة الطبية للأهالي.





وذلك في حضور عدد من قيادات محافظة الاسكندرية وقيادات الروتاري ومنهم، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، والدكتورة فاطمة بدوي رئيس نادي روتاري فاروس، والدكتور ايمن حليم مدير منطقة غرب الطبية والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المستشفى.

وتفقدت عازر أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على التجديدات التي تمت بداية من المعمل المركزى، والعنبر الاقتصادي الذي يسع 5 رجال وبداخله غرفتي عزل وصولا إلى قسم تحضير المطهرات المركزى.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لإدارة المستشفى ولكل من ساهم في هذا الإنجاز مؤكده أن هذا التطور لم يتحقق سوى بتضافر الجهود بين المجتمع المدني والحكومة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حتى يتحقق الهدف الرئيسي للدولة وهو تقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية.

من جهته، أشاد الدكتور شريف والي بالجهد المبذول من جانب نادي روتاري فاروس، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد واحدًا من الأهداف التي تسعى المنطقة الروتارية لتحقيقها في مختلف المحافظات وفي جميع المجالات التي تسهم في الإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين، كما قدم الشكر لمحافظ الاسكندرية وقيادات المحافظة على دعمهم ومساندتهم وتعاونهم المستمر في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الأندية الروتارية، وهو ما يؤكد قوة العلاقات بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.