AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيلها.. أهم أعمال عزيزة أمير الفنية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:18 م
عزيزة أمير
عزيزة أمير
Advertisements
آيه عاطف
تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنانة عزيزة أمير بعد مشوار طويل في عالم الفن.

ودخلت عزيزة إلى السينما من باب المسرح، عن طريق فرقة رمسيس المسرحية برئاسة يوسف وهبي، وظلت عزيزة أمير مع يوسف وهبي موسمًا واحدًا فقط ، ثم تنقلت بين فرقتي “شركة ترقية التمثيل العربي" و "نجيب الريحانى"".

ومن ثم عادت إلى فرقة رمسيس وقامت ببطولة مسرحية “أولاد الذوات”  والتي تحولت إلى فيلم سينمائي، كانت مرشحة لتمثيل دورها فيه، إلا أن الدور قد ذهب إلى الفنانة امينة رزق.

قدمت عزيزة أمير، العديد من الاعمال الفنية من بينها :"آمنت بالله"، و"قسمة ونصيب"، و"فوق السحاب"، و"الورشة"، و"الفلوس"، و"بنت النيل"، وغيرها من الاعمال الفنية.
Advertisements

ترشيحاتنا

تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. اعرف الحقيقة

للثأر من الزمالك.. معين الشعباني يجري تغييرات بالجملة في صفوف الترجي

شاهد.. #بنت_الجيران يتصدر تويتر

بلغ عددهم 36.. البحرين تكشف مفاجأة عن الحالات الجديدة المصابة بـ كورونا

سائلة: أعاني من السحر والجن العاشق.. أمين الفتوى يضع روشتة علاجية

إنجي على توجه سؤال محرج لـ تامر أمين على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب المرأة أصغر وأسرع.. جمال شعبان يكشف ٢٠ حقيقة عن "موتور" جسم الإنسان

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور