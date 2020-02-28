في ذكرى رحيلها.. أهم أعمال عزيزة أمير الفنية





ودخلت عزيزة إلى السينما من باب المسرح، عن طريق فرقة رمسيس المسرحية برئاسة يوسف وهبي، وظلت عزيزة أمير مع يوسف وهبي موسمًا واحدًا فقط ، ثم تنقلت بين فرقتي “شركة ترقية التمثيل العربي" و "نجيب الريحانى"".





ومن ثم عادت إلى فرقة رمسيس وقامت ببطولة مسرحية “أولاد الذوات” والتي تحولت إلى فيلم سينمائي، كانت مرشحة لتمثيل دورها فيه، إلا أن الدور قد ذهب إلى الفنانة امينة رزق.





قدمت عزيزة أمير، العديد من الاعمال الفنية من بينها :"آمنت بالله"، و"قسمة ونصيب"، و"فوق السحاب"، و"الورشة"، و"الفلوس"، و"بنت النيل"، وغيرها من الاعمال الفنية.

تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنانة عزيزة أمير بعد مشوار طويل في عالم الفن.