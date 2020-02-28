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توك شو

بحجم سيارة.. تفاصيل اكتشاف علماء الفلك كويكبا في مدار الأرض.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:05 م
كوكب الأرض
كوكب الأرض
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو عن تفاصيل اكتشاف علماء للفلك كويكبا في مدار الأرض.

ووفقا للتقرير فإنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى، سيكون للأرض كويكب اكتشفه علماء الفلك في المدار منتصف الشهر الحالي، ويعتقد أنه بحجم سيارة، وقد سحبته جاذبية الأرض.

وقد شاهد كاسبر فيرسكوس وتيدي بروين هذا القمر الصغير، الذي أطلق عليه اسم 2020 سي دي3، عن طريق ماسح السماء "كاتالينا"، المخصص لاكتشاف الأجرام القريبة من الأرض، والذي تموله وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقال كاسبر إن تنقل الكوكب يظهر أنه دخل مدار الأرض قبل نحو ثلاث سنوات، جراء سحب من جاذبية الأرض والقمر والشمس.

والكويكب الجديد الذي اكتشف هذا الشهر، هو الثاني من نوعه الذي يدور حول الأرض، بعد كويكب اكتشف سنة 2006، يسمى "آر أيتش 120"، وقد اكتشف كذلك عن طريق ماسح السماء "كاتالينا"، وقد ظل الكويكب يدور بالأرض من سبتمبر 2006، إلى غاية حزيران/يونيو 2007.

ويتوقع الفلكي جرجوري فيدوريتس الباحث في جامعة كوينز في بلفاست، أن يغادر الكويكب "2020 سي دي3" مدار الأرض، خلال شهر أبريل، قائلا لمجلة "نيو ساينتست، إنه بدأ يبتعد عن نظام الأرض والقمر.
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