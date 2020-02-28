محافظ المنيا يناقش مشروع ميكنة الصيدليات ومخازن الدواء

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء مهاب أبو ليمون مدير التسويق بمصنع 10 الحربي، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة ،وممثلي عدد من القطاعات بمديرية الصحة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء مهاب أبو ليمون مدير التسويق بمصنع 10 الحربي، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة ،وممثلي عدد من القطاعات بمديرية الصحة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء مهاب أبو ليمون مدير التسويق بمصنع 10 الحربي، الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة ،وممثلي عدد من القطاعات بمديرية الصحة.

قال المحافظ إن ميكنة قطاع الصيدلة بمديرية الصحية يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة 2030، وحرص القيادة السياسية على تنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات وعلى راسها قطاع الصحة ، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية، وبناء قاعدة بيانات للأدوية ، لسرعة الاستدلال عليها، وإتاحة المعلومات ، بهدف إرساء مبدأ الشفافية والقضاء على كافة طرق التلاعب، لافتا أن ميكنة قطاع الصيدلة ، سيخدم بشكل مباشر تطبيق نظام التامين الصحي في المحافظة والذي سيتم إطلاقه في السنوات القادمة، وفقا للخطة الموضوعة لذلك.