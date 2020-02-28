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أخبار العالم

مقتل وإصابة 9 من الجيش السوري في قصف تركي على منبج

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:04 م
مقتل وإصابة 9 من
مقتل وإصابة 9 من الجيش السوري في قصف تركي على منبج
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شيماء مصطفى
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قصفا صاروخيا عنيفا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، ما أسفر عن مقتل وإصابة 9 من القوات السورية، وعدد من المدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق، من اليوم الجمعة، عن مقتل 16 عنصرا من الجيش السوري في قصف تركي على شمال غرب سوريا.

يأتي ذلك في خضم التصعيد في إدلب، بعد أن أعلن المرصد السوري مقتل 34 جنديا تركيا في قصف جوي على الحدود التركية السورية.

وكان الرئيس التركي أردوغان قال إن الوضع في إدلب بدأ يتحول لصالح تركيا، فيما ذكرت روسيا أن عسكريين أتراكا يهاجمون الطائرات الروسية بصواريخ محمولة على الكتف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراكًا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" أشارت الوزارة في بيان إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بلدة بليون في إدلب، مضيفة أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.
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