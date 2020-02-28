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محافظات

6 قرى مستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بـ المنيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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ايمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع لجنة التخطيط المحلي لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة بالمرحلة الثانية ، وذلك لمناقشة المشروعات التنموية المقترحة بالقري المستهدفة للمرحلة الثانية.

ناقش الاجتماع المشروعات المقترحة من المواطنين بالقري المستهدفة، والاحتياجات المطلوبة بحضور كافة وكلاء الوزارات ورؤساء شركات المرافق والهيئات، ورؤساء الوحدات المحلية المدرج بها قري حياة كريمة بالمرحلة الثانية، ومديري الإدارات المعنية بديوان المحافظة، وفريق عمل وحدة حياة كريمة.

استعرض المحافظ جهود المحافظة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مقترحات الحضور بالنسبة لتطوير القرى المستهدفة للمرحلة الثانية، مؤكدا علي تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتوحيد الجهود لتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات المتكاملة لهذه القري وهي ( الأمل والكمال بمركز المنيا- السلام والنجاح بمركز بني مزار- الهمة بمركز مطاي- الوفاء بمركز سمالوط) حيث تشمل الخدمات والأعمال والمشروعات المقترحة والضرورية 49 مشروعًا تتضمن ( التعليم - الصحة - مياه الشرب - الصرف الصحي - الشباب والرياضة - الطرق - الكهرباء - الطب البيطري- الري - البريد - رفع كفاءة المنازل - إقامة وتجهيز مشاغل تفصيل للفتيات) .

أكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

يذكر أنه تم عمل جلسات تشاور للمواطنين بكل قرية من هذه القري، وتم عرض الاحتياجات لكل قرية ودراستها وعرضها علي لجنة التخطيط المحلي برئاسة المحافظ لإعداد القائمة النهائية لاحتياجات كل قرية من قري المرحلة الثانية.
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