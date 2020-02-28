6 قرى مستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بـ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع لجنة التخطيط المحلي لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة بالمرحلة الثانية ، وذلك لمناقشة المشروعات التنموية المقترحة بالقري المستهدفة للمرحلة الثانية.

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع لجنة التخطيط المحلي لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة بالمرحلة الثانية ، وذلك لمناقشة المشروعات التنموية المقترحة بالقري المستهدفة للمرحلة الثانية.

استعرض المحافظ جهود المحافظة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مقترحات الحضور بالنسبة لتطوير القرى المستهدفة للمرحلة الثانية، مؤكدا علي تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتوحيد الجهود لتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات المتكاملة لهذه القري وهي ( الأمل والكمال بمركز المنيا- السلام والنجاح بمركز بني مزار- الهمة بمركز مطاي- الوفاء بمركز سمالوط) حيث تشمل الخدمات والأعمال والمشروعات المقترحة والضرورية 49 مشروعًا تتضمن ( التعليم - الصحة - مياه الشرب - الصرف الصحي - الشباب والرياضة - الطرق - الكهرباء - الطب البيطري- الري - البريد - رفع كفاءة المنازل - إقامة وتجهيز مشاغل تفصيل للفتيات) .

استعرض المحافظ جهود المحافظة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مقترحات الحضور بالنسبة لتطوير القرى المستهدفة للمرحلة الثانية، مؤكدا علي تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتوحيد الجهود لتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات المتكاملة لهذه القري وهي ( الأمل والكمال بمركز المنيا- السلام والنجاح بمركز بني مزار- الهمة بمركز مطاي- الوفاء بمركز سمالوط) حيث تشمل الخدمات والأعمال والمشروعات المقترحة والضرورية 49 مشروعًا تتضمن ( التعليم - الصحة - مياه الشرب - الصرف الصحي - الشباب والرياضة - الطرق - الكهرباء - الطب البيطري- الري - البريد - رفع كفاءة المنازل - إقامة وتجهيز مشاغل تفصيل للفتيات) .

استعرض المحافظ جهود المحافظة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مقترحات الحضور بالنسبة لتطوير القرى المستهدفة للمرحلة الثانية، مؤكدا علي تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتوحيد الجهود لتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات المتكاملة لهذه القري وهي ( الأمل والكمال بمركز المنيا- السلام والنجاح بمركز بني مزار- الهمة بمركز مطاي- الوفاء بمركز سمالوط) حيث تشمل الخدمات والأعمال والمشروعات المقترحة والضرورية 49 مشروعًا تتضمن ( التعليم - الصحة - مياه الشرب - الصرف الصحي - الشباب والرياضة - الطرق - الكهرباء - الطب البيطري- الري - البريد - رفع كفاءة المنازل - إقامة وتجهيز مشاغل تفصيل للفتيات) .