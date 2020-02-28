سكان مصر الجديدة يشكون من كابل كهرباء مكشوف يعرض حياتهم للخطر

أرسل القارئ عزت شعبان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو فيها من وجود كابل كهرباء بدون غطاء، فوق نفق الثوره أمام مسجد الثورة بمصر الجديدة التابعة إلى محافظة القاهرة، مما يسبب خطرا على المارة.





قال عزت شعبان في شكواه: "نحن سكان مصر الجديدة نعاني من وجود كابل كهرباء مكشوف أعلى نفق الثورة ما قد يسبب صعق لأى شخص يقترب منه وذلك ملامس للأرض ويمكن أن يتسبب في صعق المارة".





وناشد عزت شعبان المسؤولين سرعة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





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