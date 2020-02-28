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بين الناس

سكان مصر الجديدة يشكون من كابل كهرباء مكشوف يعرض حياتهم للخطر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ عزت شعبان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  يشكو فيها من وجود كابل كهرباء بدون غطاء، فوق نفق الثوره أمام مسجد الثورة بمصر الجديدة التابعة إلى محافظة القاهرة، مما يسبب خطرا على المارة.

قال عزت شعبان في شكواه: "نحن سكان مصر الجديدة نعاني من وجود كابل كهرباء مكشوف أعلى نفق الثورة ما قد يسبب صعق لأى شخص يقترب منه وذلك ملامس للأرض ويمكن أن يتسبب في صعق المارة".

وناشد عزت شعبان المسؤولين سرعة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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