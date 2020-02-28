سيارات ولوادر ومكانس.. حملات نظافة لرفع أكوام القمامة في المحلة.. صور

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم بدء تدشين حملات نظافة مكبرة مدعومة بسيارات ولودرات ومكانس لرفع عشرات الأطنان من القمامة المتراكمة بميادين المشحمة والزراعة والشون والبندر حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي على مستوى المناطق السكنية.

جاء ذلك بناء علي توجيهاته الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليمات اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بأهمية بالتنسيق محمد متولي رئيس حي ثان المحلة لرفع أكوام وتلال القمامة تلبية لرغبات وشكاوي المواطنين .

وباشر رئيس المدينة آليات تخصيص معدات ولودرات والمكانس لرفع كافة الأتربة المنتشرة بشوارع وميادين البندر والمشحمة والزراعة والشون وسكة زفتى ونادي الشرطة وتخصيص أشجار وشتلات نباتية للتجميل المناطق السكنية.

كما نسق "زين العابدين " رئيس مجلس المدينة مع مسئولي حي أول وثان المحلة مهام العمل من خلال المرور الميداني على كافة المناطق السكنية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمخاطبة ديوان محافظة الغربية الاعتمادات المالية.