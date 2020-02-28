إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح

بدأت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح وسط إقبال مع بدء عملية الاقتراع.





حيث تم فتح الصناديق بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، على أن تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء.





كما حظرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، على المرشحين إجراء الدعاية الانتخابية، داخل اللجان حفاظا على حقوق جميع المرشحين.



