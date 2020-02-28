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محافظات

إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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ايمن محمود
بدأت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح وسط  إقبال مع بدء عملية الاقتراع.

حيث تم فتح  الصناديق بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، على أن تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء.

 كما حظرت اللجنة المشرفة على الانتخابات،  على المرشحين إجراء الدعاية الانتخابية، داخل اللجان حفاظا على حقوق جميع المرشحين.

وأوضح المهندس خالد عبدالله عيسى، نقيب المهندسين في محافظة مطروح انه يحق للمهندسين المسجلين بجميع الشُعب السبع والمسجلين حتى يوم 31 ديسمبر من العام الماضي الإدلاء بأصواتهم.
إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح
إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح
إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح
إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح
إقبال على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح
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