أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يشتكون من عدم إضاءة أعمدة الإنارة

أرسل القارئ أحمد سمير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من عدم إضاءة أعمدة الإنارة في شارع محمد مهدى عرفة أمام مشروع 14 عمارة بالحى العاشر مدينة نصر التابعة إلى محافظة القاهرة، مما يتسبب فى فزع الأطفال وعدم شعور السكان بالأمان بسبب الظلام.





وأوضح سمير أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى بهدف العمل على تشغيل وإصلاح أعمدة الإنارة ولكن دون جدوى.





وطالب أحمد سمير المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.





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