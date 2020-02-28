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بين الناس

أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يشتكون من عدم إضاءة أعمدة الإنارة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ أحمد سمير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  يتضرر فيها من عدم إضاءة أعمدة الإنارة في شارع محمد مهدى عرفة أمام مشروع 14 عمارة  بالحى العاشر مدينة نصر التابعة إلى محافظة القاهرة، مما يتسبب فى فزع الأطفال وعدم شعور السكان بالأمان بسبب الظلام.

وأوضح سمير أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى بهدف العمل على تشغيل وإصلاح أعمدة الإنارة ولكن دون جدوى.

وطالب أحمد سمير المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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