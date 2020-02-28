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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة  ، اجتماعا ، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة بحضور الاجهزة المعنية والشركات القائمة على تنفيذ هذه المشروعات .

وخلال الاجتماع ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .

وفى نفس السياق ، وجه اللواء عادل الغضبان ، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى ، لافتا أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور فى كافة القطاعات والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق ، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها ، مما جعل بورسعيد فى مقدمة  المحافظات الحضارية فى الدولة . مشيرا بان بورسعيد ستشهد الاسبوع القادم المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بحضور اكثر من ٤٠ دولة من مختلف دول العالم واننا نسعي جميعا لتسويق بورسعيد مما يتطلب تضافر الجهود لظهور المحافظة في ابهي صورة لها عند استقبال ضيوفها . 

ووجه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية ، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة ، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين كافة الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد دائما .

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