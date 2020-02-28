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توك شو

بعد خسارته فى إدلب .. أردوغان يحجب يوتيوب وواتس آب فى تركيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:02 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا  عن تفاصيل حجب تركيا لمواقع التواصل بعد خسائرها في إدلب.

ووفقأ للتقرير فإن موقع نت بلوكس المتخصص فى تتبع حركة الإنترنت رصد حجب تركيا لشبكات التواصل الاجتماعى وذلك عقب  خسائر فى صفوف قواتها فى إدلب شمال غرب سوريا.

وأوضح " نت بلوكس "  ، أنه تعثر الوصول  إلى منصات التواصل الإجتماعى فى تمام الحادية عشر مساء أمس الخميس وذلك عبر مزود الخدمات المحلى ترك تليكوم .

كما أظهرت البيانات التركية أن خدمات اليوتيوب وتطبيق واتس اب قد تعرض لحجب  جزئى فى نفس الوقت وذلك لتوافق الخطوط التتقنية مع الأساليب المستخدمة لفلترة المحتوى الإلكترونى فى تركيا. 


يذكر أن  تركيا قد بدأت بتنفيذ تهديدها للقارة العجوز بإغراقها بالمهاجرين عبر السماح لهم بعبور حدودها باتجاهها.

وبدأ لاجئون ومهاجرون يقيمون في تركيا بالتوجه نحو اليونان ومنها لقلب أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير الشرعيين، إلى أدرنة، ومن ثم حثوا الخطى نحو المناطق الحدودية.
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